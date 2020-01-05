В Киеве заявили о непричастности Зеленского к визиту на Украину выступавшего в Крыму Доктора Албана

Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский не имеет отношения к приезду в Киев шведского певца Доктора Албана (Dr. Alban).

«Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы. Этот вопрос находится в исключительной компетенции Государственной пограничной службы Украины», – написал Кориневич в Facebook.

Ранее шведский певец Доктор Албан, которому был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму, выступил в шоу «Вечерний квартал» в Киеве. Причем, как отмечал сам музыкант, приехать в Киев он смог после вмешательства президента Зеленского. Данный инцидент, а также отмена запрета на въезд на Украину актеру Федору Добронравову, вызвал возмущение на Украине.