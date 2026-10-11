Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Суд в Петербурге взыскал с блогера Sasha Belair 45 тыс. рублей
Арбитражный суд Петербурга взыскал 45 тыс. рублей с блогера Sasha Belair
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой (Sasha Belair) более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.
Из судебного приказа следует, что с индивидуального предпринимателя Александры Беляковой взыскивается задолженность в размере 45 714 рублей по заявлению ведомства, передает РИА «Новости».
Помимо основного долга, блогер должна выплатить 8 тыс. рублей государственной пошлины. Причины возникновения задолженности перед Роскомнадзором в материалах суда не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государство конфисковало две московские квартиры блогера Елены Блиновской.
В четверг суд обязал рэпера Booker выплатить Роскомнадзору 20 тыс. рублей.
В среду петербургский суд взыскал 11 тыс. рублей с жены главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака.