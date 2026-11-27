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США открыли горячую линию для доносов мексиканцев на картели
США запустили горячую линию для анонимных сообщений жителей Мексики о картелях
Глава управления по борьбе с наркотиками США Терри Коул объявил о создании горячей линии для приема анонимных сообщений от жителей Мексики о деятельности наркокартелей.
По его словам, инициатива направлена на борьбу с коррумпированными чиновниками и преступными организациями, финансирующими наркотерроризм, передает РИА «Новости».
«Управление по борьбе с наркотиками США создало специальные горячие линии для получения информации о членах и сообщниках организаций, признанных иностранными террористическими организациями, коррумпированных государственных чиновниках, оказывающих материальную поддержку таким организациям, а также преступных сетях и отдельных лицах, отмывающих деньги для финансирования наркотерроризма», – заявил Коул.
Для жителей мексиканского штата Синалоа американское ведомство предусмотрело специальные каналы связи в мессенджерах WhatsApp, Signal и Threema, а также выделило отдельный адрес электронной почты.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала это решение актом вмешательства во внутренние дела страны.
Она обвинила власти Соединенных Штатов в недостаточной борьбе с наркоторговлей и коррупцией на собственной территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мексиканские силовики задержали 20 членов наркокартеля «Новое поколение Халиско».
В прошлом месяце преступники пригрозили похитить американских правоохранителей на южной границе США.
Осенью американские военные нейтрализовали на границе с Мексикой более 300 беспилотников наркокартелей.