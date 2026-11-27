Зеленскому задали вопрос о коррупционере «Вове» на пленках Миндича

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава киевского режима Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о личности «Вовы», чье имя фигурирует на аудиозаписях уехавшего с Украины на фоне коррупционного скандала бизнесмена Тимура Миндича, передают «Вести» со ссылкой на издание «Страна».

Соответствующий вопрос украинскому руководителю задала корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд.

«Вы можете спросить антикоррупционные органы. Они публично заявили, что у них нет ко мне вопросов», – ответил Зеленский.

Он также добавил, что именно эти слова и считает своим ответом.

Как писала газета ВЗГЛЯД ранее, участники коррупционного скандала на Украине говорили преимущественно на русском языке на опубликованных аудиозаписях.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о гибели украинцев ради роскоши руководящей верхушки и скрывающего капиталы за рубежом Тимура Миндича.

Украинские СМИ назвали безуспешными попытки киевских властей замять расследование в отношении бизнесмена Тимура Миндича.