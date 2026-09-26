Блогера Некоглая оштрафовали за пьяную езду в Молдавии

Суд в Кишиневе оштрафовал блогера Некоглая за вождение под наркотиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Кишиневе оштрафовал блогера Николая Лебедева на 5650 долларов за езду без прав в состоянии наркотического опьянения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в феврале 2025 года. Полицейские остановили автомобиль и заподозрили водителя в употреблении запрещенных веществ из-за мутных глаз. Лебедев признался, что курил марихуану.

«Лебедев Николай был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264/1, пунктом 5 Уголовного кодекса (вождение в нетрезвом виде), он приговаривается к штрафу в размере 100 тыс. леев (5650 долларов – ред.)», – отмечается в судебном решении. Выяснилось, что машина принадлежит блогеру законно, но водительского удостоверения у него нет.

На суде Лебедев полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя – на освидетельствование. В сентябре молдавские СМИ сообщали о задержании блогера и его супруги на 30 суток по подозрению в организации наркопритона и торговле запрещенными веществами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавская полиция арестовала блогера Некоглая по подозрению в сбыте наркотиков подросткам. В феврале суд Петербурга приговорил стримера Эль Капитана к десяти годам колонии за попытку продажи запрещенных веществ. Годом ранее мировой судья в Москве оштрафовал блогера Викторию Боню за пропаганду наркотических средств.