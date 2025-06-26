Суд Москвы оштрафовал Викторию Боню за пропаганду наркотиков

Tекст: Мария Иванова

Мировой судья судебного участка № 184 Москвы оштрафовал блогера Викторию Боню по административному протоколу о пропаганде наркотиков, передает ТАСС.

Суд огласил решение: «Назначить Боне Виктории Анатольевне административный штраф в размере 50 тыс. рублей».

Протокол на Боню был составлен по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотических средств с использованием интернета. Основанием стали ее высказывания, в которых она положительно отзывалась о веществах и растениях с наркотическим действием.

В материалах дела говорится, что речь идет об интервью блогеру Сергею Косенко, в ходе которого Боня рассказала о собственном опыте употребления аяуаски и дала «позитивную» характеристику этому препарату.

Защита блогера настаивала, что ролик был записан в Каннах и предназначался для русскоязычных зрителей из Европы. Адвокат Виктории Бони отмечаал, что его подзащитная не нарушала законодательства России, а о возбуждении административного дела узнала лишь из СМИ. Несмотря на эти доводы, суд признал блогера виновной и взыскал с нее 50 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Викторию Боню составили административный протокол за пропаганду наркотиков через интернет по ст. 6.13 КоАП РФ.

Модель и телеведущая Виктория Боня заявила, что ее сайт взломали и с него продавали запрещенные вещества.