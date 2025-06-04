Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
На блогера Викторию Боню составили протокол за пропаганду наркотиков
На блогера Викторию Боню завели административный протокол за пропаганду наркотиков через интернет по ст. 6.13 КоАП РФ.
Блогер Виктория Боня стала фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков, передает ТАСС. В мировой судебный участок № 184 Москвы поступили материалы по этому делу.
В суде уточнили, что дело возбуждено по ч. 1.1 ст.6.13 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 1,5 млн рублей или блокировку интернет-ресурса. Дата слушания пока не называется.
Комментариев от Виктории Бони или ее представителей на момент публикации не поступило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпера OG Buda ранее обвинили в повторной пропаганде наркотиков.
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