На блогера Викторию Боню составили протокол за пропаганду наркотиков

Tекст: Мария Иванова

Блогер Виктория Боня стала фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков, передает ТАСС. В мировой судебный участок № 184 Москвы поступили материалы по этому делу.

В суде уточнили, что дело возбуждено по ч. 1.1 ст.6.13 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 1,5 млн рублей или блокировку интернет-ресурса. Дата слушания пока не называется.

Комментариев от Виктории Бони или ее представителей на момент публикации не поступило.

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