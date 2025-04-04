Рэпера OG Buda повторно обвинили в пропаганде наркотиков

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

Tекст: Вера Басилая

Российский рэпер OG Buda, настоящее имя которого Григорий Ляхов, вновь оказался под угрозой штрафа за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.

Протокол, составленный в отношении артиста по ст. 6.13 КоАП РФ, был направлен в Никулинский суд Москвы для дальнейшего рассмотрения. В суде подтвердили факт получения протокола, однако дата заседания пока не назначена.

Согласно действующему законодательству, Григорию Ляхову грозит штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей. Если он будет признан виновным как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, сумма штрафа может достигнуть 100 тыс. рублей. Это уже третий случай, когда Ляхов сталкивается с подобными обвинениями, ранее Зюзинский суд Москвы дважды возвращал аналогичные протоколы.

Организация «Лига безопасного интернета» ранее обращалась с просьбой проверить две песни OG Buda – «Бандит» и «Печеньки», а также его совместную композицию с латвийским рэпером Платиной «Это не любовь». Эти песни вызвали вопросы в контексте возможной пропаганды наркотиков.

Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в песнях исполнителей Платина и OG Buda, подала заявление в полицию для проверки материалов на предмет противоправного содержания.