Стримера Эль Капитана осудили за попытку продать наркотики

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приговорил Кузнецова к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в 300 тыс. рублей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что осужденный хранил дома на улице Пионерской свыше девяти граммов мефедрона для последующей продажи.

Найденные в квартире предметы указывали на то, что наркоторговля являлась основным источником дохода блогера. Ранее он прославился в соцсетях благодаря провокационным видеороликам треш-направленности.

Кузнецова в июне 2025 года арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков.