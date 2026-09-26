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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,6 км
На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту 8,6 км
Извергающийся на полуострове Камчатка вулкан Шивелуч утром в субботу произвел мощный выброс пепла, высота шлейфа достигла 8,6 км при высоте самой горы в 3,2 км.
Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Отмечается, что в Тигильском муниципальном округе возможно выпадение незначительного количества вулканического пепла. Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.
Ранее из-за активности исполина небольшое количество пепла выпало в поселках Ключи, Козыревск, Лазо и Таежный.
Шивелуч является самым северным действующим вулканом полуострова. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце камчатский вулкан Шивелуч выбросил очередной столб пепла.
Летом вулкан выдал столб пепла высотой 10 км.
В июне Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности.