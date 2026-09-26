Крупнейший украинский ретейлер Fozzy Group начал сокращать персонал

Украинский ретейлер Fozzy Group начал сокращать персонал после ударов ВС России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинская торгово-промышленная группа Fozzy Group приступила к сокращению штата из-за сложностей, вызванных военным конфликтом. Об этом компания сообщила в соцсетях, передает ТАСС.

«Мы объявили об организационных изменениях, которые произойдут с 1 ноября. Нам придется попрощаться с частью коллег из офисных команд: в холдинге, сети «Сильпо» и логистике», – говорится в заявлении ретейлера. Представители холдинга подчеркнули, что это вынужденная мера, так как конфликт все сильнее отражается на их деятельности.

В пресс-службе уточнили, что с начала августа по конец сентября пострадало свыше 20 объектов группы, включая распределительные центры, магазины и производственные площадки. Холдинг лишился части инфраструктуры и товарных запасов, что сделало поддержание работы более сложным и затратным. В связи с этим Fozzy Group пересматривает приоритеты, приостанавливая или отказываясь от ряда проектов.

Fozzy Group управляет более чем 700 торговыми точками на Украине. В портфель компании входят сети супермаркетов «Сильпо», «Фора», дискаунтеры Thrash!, аптеки «Белая Ромашка» и магазины электроники Ringoo. Также конгломерат занимается производством продуктов питания, владеет банком «Восток», службой доставки Justin и сетью спортклубов Apollo Nex.

Ранее Fozzy Group приостановил набор персонала и пересмотр заработных плат ради сокращения возросших расходов после серии мощных ударов ВС России по инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская торговля столкнулась с дефицитом продуктов из-за разрушения логистических узлов и складов. Потери украинского бизнеса в ходе боевых действий могут оказаться катастрофическими.