Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Логистический гигант Украины Fozzy Group отменил найм после ударов ВС России
Логистический гигант Украины Fozzy Group вынужденно приостановил набор персонала и пересмотр заработных плат ради сокращения возросших расходов после серии мощных ударов ВС России по инфраструктуре, сообщает Forbes.
Ретейлер Fozzy Group столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после недавних атак на свои объекты, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на Forbes. Только за август корпорация лишилась десяти распределительных центров. Это привело к резкому росту логистических издержек и колоссальным убыткам.
Руководство приняло решение полностью остановить набор новых сотрудников на открытые вакансии. Кроме того, компания заморозила выплату премий и пересмотр заработных плат. Жесткие ограничения затронули известные торговые сети «Сильпо», Thrash! и «Фора».
Очередной инцидент произошел сегодня днем в городе Вишневое под Киевом. Местный гипермаркет Fozzy получил критические повреждения и приостановил работу. Владельцы бизнеса пытаются спасти положение путем тотального сокращения текущих расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили логистические центры компании Fozzy Group под Киевом.
Общие потери складских площадей на Украине превысили один миллион квадратных метров.