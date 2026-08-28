Логистический гигант Украины Fozzy Group отменил найм после ударов ВС России

Tекст: Вера Басилая

Ретейлер Fozzy Group столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после недавних атак на свои объекты, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на Forbes. Только за август корпорация лишилась десяти распределительных центров. Это привело к резкому росту логистических издержек и колоссальным убыткам.

Руководство приняло решение полностью остановить набор новых сотрудников на открытые вакансии. Кроме того, компания заморозила выплату премий и пересмотр заработных плат. Жесткие ограничения затронули известные торговые сети «Сильпо», Thrash! и «Фора».

Очередной инцидент произошел сегодня днем в городе Вишневое под Киевом. Местный гипермаркет Fozzy получил критические повреждения и приостановил работу. Владельцы бизнеса пытаются спасти положение путем тотального сокращения текущих расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили логистические центры компании Fozzy Group под Киевом.

Общие потери складских площадей на Украине превысили один миллион квадратных метров.