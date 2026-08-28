Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Северному морскому пути

Минтранс: Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Севморпути

Tекст: Денис Тельманов

Российское министерство транспорта активно взаимодействует с логистическими предприятиями Вьетнама и Индии по вопросам транзита, передает РИА «Новости». Глава ведомства Андрей Никитин отметил растущий международный спрос на российскую арктическую артерию в преддверии Восточного экономического форума.

«Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу», – подчеркнул министр.

Он добавил, что диалог с новыми азиатскими партнерами продолжается.

Северный морской путь привлекает иностранных судовладельцев благодаря статусу кратчайшего маршрута между Европой и Азией. Дополнительным фактором роста популярности российской акватории стала напряженная обстановка в Красном море и Персидском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Sealegend Shipping запустила регулярный еженедельный рейс в Европу по Северному морскому пути.

Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro запланировал пробный проход по арктическому маршруту.

Россия и Китай решили удвоить объем грузоперевозок по этой транспортной артерии к 2030 году.