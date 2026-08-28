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Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.
Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.
«Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.
Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.
До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.
Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.