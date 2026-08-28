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    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 19:48 • Новости дня

    В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.

    Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.

    «Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.

    Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.

    Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    27 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»

    Наводнение в Непале назвали каскадной катастрофой

    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    @ Ap Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Ученые назвали разрушительное наводнение на севере Непала «каскадным событием», при котором одно природное явление могло запустить цепочку других. По предварительной версии специалистов, катастрофический паводок мог начаться с обрушения ледника в Гималаях, после чего произошли сход ледово-каменной лавины и прорыв образовавшейся на реке плотины.

    Наводнение произошло в среду в районе реки Бхотекоши у границы Непала с Тибетом. В результате стихии погибли более 350 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них оказались иностранные туристы. По данным министерства туризма Непала, неизвестной оставалась судьба 403 туристов, включая 341 иностранца.

    По мнению исследователей, масштаб наводнения не соответствует обычному дождевому паводку, пишет Scientific American. Перед катастрофой в пострадавшем районе не фиксировалось значительных осадков.

    Основная версия специалистов связана с обрушением крупного участка ледника на высоте около 5,2 тыс. метров. Согласно спутниковым снимкам, ледовая масса сорвалась и упала более чем на 1,2 тыс. метров в долину. Это могло вызвать мощную лавину из льда и горных пород.

    Предположительно, примерно в 20 километрах выше границы Непала и Тибета лавина перекрыла русло реки. За образовавшейся преградой начала накапливаться вода, после чего ледово-каменная плотина разрушилась и вниз по течению хлынул мощный поток.

    Специалисты отмечают, что подобные явления называют каскадными, поскольку первоначальная природная опасность становится причиной последующих. В данном случае обрушение ледника могло спровоцировать лавину, та – перекрытие реки, а разрушение временной плотины – масштабный паводок.

    Ученые отмечают, что каскадные катастрофы практически невозможно прогнозировать – для этого необходимо понимать, какая причина может спровоцировать цепь стихийных бедствий, где каждое усиливает предыдущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

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    26 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки

    Tекст: Ольга Иванова

    Выходца из Гвинеи заключили под стражу по подозрению в жестоком нападении на гражданку России во французском городе Бастия, пишут местные СМИ.

    Подозреваемый помещен в предварительное заключение после инцидента на французском острове, передает РИА «Новости». «Мужчине, которому предписано покинуть французскую территорию, предъявили обвинения в изнасиловании россиянки в Бастия», – цитирует агентство зарубежную прессу.

    Преступление произошло 22 августа. В гости к пострадавшей пришел друг со своим 34-летним знакомым. После ухода товарища злоумышленник остался в квартире и совершил насилие.

    Предполагаемым преступником оказался выходец из Гвинеи по имени Александр Д., прибывший на Корсику в 2014 году. Иностранец отучился в местном университете и запросил убежище, несмотря на нелегальный статус. Ранее полиция уже привлекала его за нарушение правил дорожного движения.

    В отношении задержанного действовало предписание о выдворении из страны. Пострадавшую россиянку доставили в больницу, где медицинская экспертиза зафиксировала на ее теле синяки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года мигрант в Пензе напал на возвращавшуюся после экзамена школьницу.

    В начале 2025 года Следственный комитет обвинил иностранного студента в сексуальном насилии над жительницей Саратова.

    Осенью 2024 года полиция задержала четверых граждан Узбекистана за групповое изнасилование женщины в московском парке.

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    27 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян

    Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    После вызванного землетрясением мощного паводка на севере Непала остается неизвестной судьба 644 туристов из 33 стран, в том числе восьми россиян.

    Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.

    Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.

    В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.

    Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.

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    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    26 августа 2026, 06:23 • Новости дня
    Власти Швеции захотели изъять у россиянина землю у базы ВМС

    Шведское фортификационное агентство захотело изъять землю у россиянина

    Tекст: Антон Антонов

    Шведское фортификационное агентство направило заявку на экспроприацию участка земли, принадлежащего гражданину России и расположенного недалеко от базы ВМС гарнизона Ханинге, сообщили вооруженные силы Швеции.

    «Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы Муске гарнизона Ханинге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По утверждению шведских военных, владелец участка якобы представляет угрозу безопасности для вооруженных сил страны, поэтому изъятие земли рассматривается как необходимая мера безопасности. Соответствующее заявление уже направлено в правительственные учреждения для дальнейшего рассмотрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Финляндии решило расторгнуть сделку по продаже трем гражданам России базы отдыха у границы с Россией.

    Финское оборонное ведомство ранее заявило о намерении пересмотреть сделки россиян с недвижимостью, совершенные за последние двадцать лет.

    В июле 2025 года власти Финляндии ввели запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, объяснив это соображениями национальной безопасности.

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    27 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощные паводки на территории южноазиатской республики Непал унесли еще несколько десятков жизней, увеличив общее число погибших до 359 человек, пишет Kathmandu Post.

    Последствия стихии оказались масштабнее первоначальных оценок, передает РИА «Новости». Местная полиция обновила данные о погибших, зафиксировав значительный рост числа трагических исходов после недавних событий в Непале.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 359 человек», – говорится в материале Kathmandu Post.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 332 человек.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

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    27 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время масштабного стихийного бедствия в Непале удалось благополучно эвакуировать несколько десятков путешественников из разных стран, включая граждан России.

    Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

    В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

    Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

    Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.

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    27 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах

    Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, находясь с визитом на Майотте, провел пресс-конференцию на тему «ужасной катастрофы» в Непале и сообщил о нескольких пропавших без вести там французах.

    Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.

    «Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

    Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.

    Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении  последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.

    «Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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