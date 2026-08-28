Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах
В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.
Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.
«Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.
Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.
Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.