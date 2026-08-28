Ozon объявил о трансформации пунктов выдачи в небольшие логистические центры

Tекст: Денис Тельманов

Руководство торговой площадки приняло решение изменить концепцию работы точек самовывоза, передает ТАСС. Теперь они станут выполнять роль компактных складских помещений для селлеров.

Представители компании подчеркнули важность нововведения для развития бизнеса. «Более 80 тыс. пунктов выдачи Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры – там будут безопасно размещаться товары продавцов, заказывать их клиенты смогут прямо оттуда. У пунктов выдачи появится дополнительный вид заработка», – говорится в официальном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа маркетплейс Wildberries начал тестирование схемы передачи товаров на склады через пункты выдачи заказов.

Ранее Минпромторг анонсировал переход российского рынка к развитию мультибрендовых точек. Накануне логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись ночной атаке беспилотников.