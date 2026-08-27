Логистические центры Ozon в Оренбурге и Уфе атаковали беспилотники

Объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись ночной атаке дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минувшей ночью дроны ударили по складским помещениям маркетплейса в Оренбурге и Уфе, передает ТАСС. Инцидент обошелся без пострадавших, пожара на территориях комплексов не зафиксировано.

«Сегодня ночью под атаку БПЛА попали наши логистические объекты в Оренбурге и Уфе. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло», – сообщили в пресс-службе компании.

Склад в Оренбурге уже вернулся к штатному режиму функционирования. Уфимский комплекс получил легкие повреждения и временно приостановил деятельность для проведения тщательного осмотра территории. В компании уточнили, что приемка товаров от продавцов в Уфе приостановлена, а транзитные грузы перенаправляются на резервные площадки, при этом покупатели могут оформлять заказы без ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее обломки сбитых беспилотников спровоцировали возгорание на территории логистического комплекса Ozon в Оренбурге.

Двадцать четвертого августа из-за налета дронов пострадал логистический центр маркетплейса в Махачкале.

Двадцать второго августа в результате атаки на склад компании в Самарской области получили ранения четыре человека.