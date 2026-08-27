В Кремле пообещали жестко ответить на атаки Киева по инфраструктуре

Песков анонсировал жесткий ответ на украинские удары по российской инфраструктуре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков прокомментировал ситуацию вокруг атак на российские объекты, передает РИА «Новости».

«Украина пытается ударить по нашей экономической и торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны, и это будет жесткая реакция», – сказал представитель Кремля в беседе с агентством Bloomberg.

Он также подчеркнул, что Москве совершенно не требуется военная эскалация. По его словам, это связано с тем, что российские силы и так успешно продвигаются вперед на фронтах. Попытки наносить урон коммерческим предприятиям никак не меняют общую динамику боевых действий.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что противник с помощью подобных террористических актов рассчитывает остановить наступление армии. Однако глава государства заверил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, а ответные удары вглубь украинской территории наносят врагу гораздо более серьезный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ответные действия на украинские атаки уже приобрели системный характер.

Вооруженные силы России регулярно наносят удары по военной инфраструктуре Киева.

Профильные ведомства непрерывно работают над минимизацией последствий вражеских атак на гражданские объекты.