Песков: ВС России круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что ВС России и другие государственные структуры ведут постоянную работу ради снижения ущерба от действий украинской армии, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что защита мирного населения является приоритетной задачей.

«Киевский режим огрызается, как может, огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры», – отметил Песков.

По словам государственного деятеля, Владимир Путин ранее указал на необходимость и возможность сведения к минимуму подобных угроз. В настоящее время профильные службы круглосуточно занимаются выполнением данного поручения.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Минобороны устранить последствия украинских атак по гражданским объектам.

В ответ на действия киевского режима Вооруженные силы России наносят системные удары по военной инфраструктуре противника.