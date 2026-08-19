В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара

Tекст: Катерина Туманова

«Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.

Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.

Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.