Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара
В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара
На территории американского штата Мичиган зафиксировали заражение человека восточным лошадиным энцефалитом, способным привести к летальному исходу, сообщил местный департамент здравоохранения.
«Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.
Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.
Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.