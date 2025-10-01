Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Суд Варшавы арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Окружной суд Варшавы арестовал гражданина Украины Владимира Журавлева на семь дней по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», сообщили СМИ.
Как пишет портал Interia со ссылкой на решение суда, согласно решению суда, Журавлев пробудет под арестом до 7 октября, срок истекает в 07:40 по местному времени (08:40 мск), передает ТАСС.
Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий сообщил, что намерен обжаловать принятое судом решение. По его словам, защита добивается, чтобы Журавлев отвечал перед судом, находясь на свободе: «Мы будем защищать его права, бороться за то, чтобы он отвечал [перед судом], находясь на свободе».
Накануне в польском городе Прушкув под Варшавой арестовали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинца, проходящего по делу о «Северных потоках», заподозрили в попытке побега. Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом газопроводов. Суд Болоньи оставил его под арестом.