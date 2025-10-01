Суд Варшавы арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Interia со ссылкой на решение суда, согласно решению суда, Журавлев пробудет под арестом до 7 октября, срок истекает в 07:40 по местному времени (08:40 мск), передает ТАСС.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий сообщил, что намерен обжаловать принятое судом решение. По его словам, защита добивается, чтобы Журавлев отвечал перед судом, находясь на свободе: «Мы будем защищать его права, бороться за то, чтобы он отвечал [перед судом], находясь на свободе».

Накануне в польском городе Прушкув под Варшавой арестовали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинца, проходящего по делу о «Северных потоках», заподозрили в попытке побега. Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом газопроводов. Суд Болоньи оставил его под арестом.