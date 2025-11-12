Путин анонсировал предновогодний саммит СНГ в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

В преддверии Нового года в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Кремле с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Путин отметил: «Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС».

Также Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Глава государства отметил, что сделает это с удовольствием.

Токаев заявил на встрече с российским лидером: «Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно».

