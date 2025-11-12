  • Новость часаПесков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
    Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 15:48 • Новости дня

    Путин анонсировал предновогодний саммит СНГ в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС состоится в Петербурге перед Новым годом.

    В преддверии Нового года в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Кремле с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС».

    Также Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Глава государства отметил, что сделает это с удовольствием.

    Токаев заявил на встрече с российским лидером: «Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке.

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    12 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы социальной сферы, поддержки семей и участников спецоперации станут основными темами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в «Народном фронте» открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

    Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.

    «Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.

    По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    Песков рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.

    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    11 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Мирзиеевым крупные проекты России и Узбекистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов, уделив особое внимание энергетике.

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные крупные проекты двух стран, в том числе в сфере энергетики, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    «Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики», – говорится в сообщении российской стороны. Также отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

    В Кремле добавили, что президенты затронули актуальные международные темы и договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

    12 ноября 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков сообщил о своевременном объявлении даты визита Путина в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не раскрыл даты визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Песков подчеркнул: «Сообщим своевременно», отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Ранее Росконгресс сообщил, что Российско-индийский форум пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря текущего года.

    В понедельник Песков сообщил, что Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    12 ноября 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин присвоил 33-му мотострелковому полку звание гвардейского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 33-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский».

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В указе говорится, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Ранее Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    В июле глава государства присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

    12 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин сообщил о планах принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

    Глава российского государства упомянул об этом в начале переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле, передает ТАСС.

    «Еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    В мае министры обороны стран ОДКБ в Бишкеке поддержали новый пятилетний план совместной военной работы, который определяет взаимодействие до 2030 года.

    12 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин отметил обилие бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров отметил прочные связи между двумя странами.

    По словам Путина, эти связи развивались еще в советское время, когда Россия и Казахстан были частью единого государства, передает РИА «Новости».

    Особенно важными, по его мнению, являются связи на бытовом уровне, включая смешанные браки и семьи. «Это нас не может не радовать. Мы используем все, что нам досталось из прошлого в положительном плане», – сказал Путин.

    Он также отметил активное развитие гуманитарных связей между странами, подчеркнув, что это происходит на базе межличностных и бытовых отношений. По словам президента, запланировано посещение Большого театра вместе с президентом Казахстана, где они посмотрят и послушают деятелей искусств Казахстана. В завершение своей речи Путин отметил, что Россия очень рада визиту Токаева, и выразил уверенность, что он пройдет на самом высоком уровне.

    Напомним, Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    12 ноября 2025, 12:54 • Новости дня
    Путин и Токаев решили посетить гала-концерт в Большом театре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сегодня после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 12 ноября посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран, передает ТАСС.

    «Вечером [лидеры] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России», – сказал он на брифинге.

    Ранее в этот день состоялась официальная встреча двух президентов. После переговоров планируется подписание «внушительного пакета документов», во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

    По словам Пескова, заключительной частью станет государственный обед, который глава российского государства даст в честь высокого гостя. «Такой сегодня напряженный график, много мероприятий содержательных», – заключил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

    Президенты России и Казахстана обсудили тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    Дмитрий Песков ранее заявил, что не видит ничего необычного во встрече Токаева с Дональдом Трампом.

    12 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Практически все расчеты между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    По словам Путина, почти 100% расчетов проводятся в нацвалютах, передает ТАСС.

    «Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», – заявил он.

    Напомним, в среду Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    Вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    12 ноября 2025, 12:27 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По его словам, лидеры обсудили широкий круг тем, связанных с текущей ситуацией в мире и развитием двусторонних связей между Астаной и Москвой.

    Токаев отметил, что разговор с Путиным длился около двух часов. «Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», – заявил президент Казахстана.

    Вечером во вторник Путин принимал в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Касым-Жомарт Токаев отметил высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    В Кремле отмечали, что главы государств обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости?

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

