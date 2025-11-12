Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Путин анонсировал предновогодний саммит СНГ в Петербурге
Президент России Владимир Путин сообщил, что неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС состоится в Петербурге перед Новым годом.
В преддверии Нового года в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Кремле с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.
Путин отметил: «Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС».
Также Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Глава государства отметил, что сделает это с удовольствием.
Токаев заявил на встрече с российским лидером: «Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно».
