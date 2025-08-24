Проходящего по делу о «Северных потоках» украинца заподозрили в побеге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянский суд оставил под стражей Сергея Кузнецова, гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», передает ТАСС. Суд объяснил решение серьезностью обвинений и характеристиками задержанного, указав, что содержание в тюрьме – единственная мера пресечения.

Заседание по вопросу содержания Кузнецова под стражей состоялось 22 августа, спустя день после его задержания по европейскому ордеру, выданному Германией. Следующее судебное заседание назначено на 3 сентября, где будет рассмотрен вопрос об экстрадиции в Германию.

По данным Il Fatto Quotidiano, Кузнецов признал, что в 2022 году служил в Вооруженных силах Украины и командовал батальоном, однако в момент подрыва находился на Украине. Он добавил, что в декабре 2023 года ушел в отставку.

У подозреваемого были два паспорта, один из которых оформлен на имя Сергея Кулинича, с отметками о поездках в Египет и Турцию. Кузнецов заявил, что посещал эти страны как турист. Суд отметил наличие у него двух паспортов как свидетельство легкости передвижения между странами и дополнительный риск бегства.

Кузнецов прибыл в Италию на автомобиле Toyota Land Cruiser с украинскими номерами. Во время обыска в машине и гостиничном номере карабинеры нашли предметы, представляющие интерес для германских следователей, среди них – USB-носители и лист с надписями на кириллице и номерами.

