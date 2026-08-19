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Многодетный отец рассказал о реакции детей на возвращение из плена на Украине
Многодетный отец рассказал о реакции детей на его возвращение из плена
Вернувшийся из украинского плена многодетный отец Андрей Каменных рассказал, что дети очень эмоционально отреагировали на его возвращение.
Оказавшийся дома после украинского плена российский военнослужащий Андрей Каменных сообщил о крайне эмоциональной реакции домочадцев на его приезд, передает РИА «Новости».
«Я многодетный, мне не пришла повестка, то есть я решил это сделать сам, добровольно, с женой пообщался, подписал и пошел служить», – признался Каменных. Мужчина уточнил, что воспитывает четверых детей.
«Впечатления, конечно, эмоции эмоциональные», – рассказал боец о реакции родных на его возвращение из плена.
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