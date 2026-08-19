Российские войска освободили Водянское в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии около Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки и Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кияницы, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в рядом с Прудянкой, Кудеевкой, Казачьей Лопанью, Василевкой и Должанкой.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки и Тамаргановки в Харьковской области, Святогорска и Маяков в ДНР.

Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ у Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской Пустоши и Высокоивановки в ДНР.

Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, шесть бронемашин, из них три американских бронетранспортера Stryker, и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

Днем ранее они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

А до этого ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.