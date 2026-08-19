В Курской области эвакуировали детский сад из-за падения беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В городе Обояни БПЛА попал в дерево рядом со зданием детского сада. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала», – сообщил глава региона в Max.

Хинштейн уточнил, что в настоящий момент территория вокруг места падения оцеплена. Там продолжают работу оперативные службы.

Он добавил, что при атаке украинских БПЛА никто не пострадал и не погиб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции в Обояни.

В июле дроны ВСУ повредили четыре многоквартирных дома в Курске.

В начале августа из-за атаки беспилотника в Большесолдатском районе региона погиб мужчина.