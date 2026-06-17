Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
При атаке БПЛА по АЗС в Обояни Курской области погиб человек
При ударе беспилотника по автозаправочной станции в курском городе Обоянь один человек погиб на месте, еще двое получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте», – написал руководитель области на платформе Max.
Он выразил искренние соболезнования близким погибшего, назвав случившееся огромным горем, и пообещал оказать родственникам всю необходимую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня два человека пострадали при ударе украинского беспилотника вблизи автозаправочной станции в курском Льгове.
Месяцем ранее вражеский дрон атаковал заправку в этом же городе с последующим повреждением оборудования.
В июле прошлого года украинские аппараты дважды ударили по АЗС на хуторе Фонов Рыльского района.