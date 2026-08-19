Эксперт: «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком надежности для арктических технологий

В «Единой России» предложили создать на Чукотке полигоны для развития арктических технологий

Tекст: Алексей Нечаев

«Развитие Чукотки требует не только вложений в инфраструктуру, но и создания собственных технологий, учитывающих особенности Крайнего Севера. Одним из решений может стать создание арктических научно-исследовательских центров и полигонов, где новые строительные, промышленные и транспортные технологии можно будет испытывать в реальных условиях», – считает исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров.

«Развитие Чукотки находится в фокусе президента России Владимира Путина и федеральных органов власти. Повышение качества жизни людей здесь требует развития инфраструктуры, жилого строительства и логистики», – рассказал Дудоров.

При этом, по его словам, северные условия требуют особого подхода к строительству и промышленным процессам. В регионе нельзя применять многие решения, которые используются в европейской части России: на них влияют вечная мерзлота, слабонесущие грунты, низкие температуры.

«Организация строительства в условиях вечной мерзлоты и поддержание бесперебойной доставки необходимых грузов в отдаленные населенные пункты требует комплексной работы инженеров. Их задача – разработать соответствующие технологии, позволяющие возводить строения на слабонесущих грунтах, а также проработать защиту от замерзания и обледенения», – детализировал собеседник.

Именно для решения подобных задач, считает Дудоров, необходимы арктические научно-исследовательские центры. Они смогут объединить инженеров и специалистов, работающих над технологиями, которые затем можно будет применять непосредственно в северных регионах.

Вторым элементом инициативы должны стать специальные полигоны для испытания разработок. Чукотка, по мнению эксперта, подходит для этого благодаря сочетанию сурового климата и больших незаселенных территорий.

«Чукотка позволяет в суровых условиях испытывать любые новации: промышленные, строительные, инновационные, беспилотные. Если ноу-хау продемонстрировало свою надежность и эффективность здесь – оно будет пригодно для любых регионов. Это важно в том числе и в контексте использования систем БПЛА в рамках СВО», – подчеркнул Дудоров.

На таких площадках, продолжил он, также можно испытывать новые типы транспортных средств и дорожных покрытий, предназначенных для использования в условиях тундры. «При этом расположение полигонов вдали от населенных пунктов позволит проводить испытания без неудобств для жителей, а «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком качества и надежности для производителей», – объяснил спикер.

Практический эффект от реализации инициативы, по словам собеседника, может выйти далеко за пределы испытания отдельных технологий. «Их внедрение способно придать импульс массовому строительству, в том числе за счет оптимизации ценообразования на жилую и коммерческую недвижимость», – указал эксперт.

«Кроме того, итогом реализации проекта станет улучшение транспортной доступности отдаленных сел, поиск инноваций в сельском хозяйстве для выращивания овощей в суровом климате», – добавил он.

Еще одним результатом может стать формирование в округе новых профессиональных возможностей, отметил спикер. По его словам, создание исследовательских и испытательных площадок потребует специалистов технических направлений, а значит, позволит сформировать дополнительные рабочие места и карьерные возможности непосредственно на Чукотке.

«Люди с высоким уровнем компетенций в различных сферах смогут найти им применение здесь, на Крайнем Севере. У молодежи будет больше стимулов оставаться в округе, получая на малой родине возможности для развития профессиональных навыков. Именно поэтому проект рассчитан на горизонт в 15-20 лет и предложен для включения в Народную программу «Единой России», – резюмировал Дудоров.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.