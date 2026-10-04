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Умер народный художник России Шалва Бедоев
В возрасте 85 лет ушел из жизни народный художник России и профессор Северо-Осетинского государственного университета Шалва Бедоев, сообщил председатель Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев.
«Это, конечно, огромная потеря для изобразительного искусства Осетии и России. Он до последнего продолжал делать большие картины, такие сегодня уже никто почти не делает. Все делают маленькие. Он создал свой узнаваемый стиль, и даже были последователи его стиля, направления, потому что он преподавал, и многие студенты увлекались его творчеством и умением», – заявил Маргиев, передает РИА «Новости».
Бедоев, начавший выставлять свои работы в 1970-х годах, также являлся академиком Российской академии художеств. С 2000 по 2005 год он возглавлял Союз художников Северной Осетии и стал основателем факультета изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета.
Работы художника представлены в Государственном Русском музее, музее Российской академии художеств, а также в зарубежных и частных коллекциях.
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