Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Дмитриев назвал Мерца канцлером Украины
Глава РФПИ Дмитриев: Поездки канцлера Украины Мерца в Киев не решат проблемы ФРГ
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца «канцлером Украины», отметив, что его поездки в Киев не решают внутренних проблем ФРГ.
«Канцлер Украины... Фотосессии на Украине вряд ли помогут решить проблемы Германии, связанные с нарастающим миграционным кризисом, милитаризмом, энергетическим, социальным и экономическим кризисами, вызванными Мерцем и компанией», – написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, передает РИА «Новости».
Глава РФПИ добавил, что рейтинг поддержки канцлера Германии составляет всего 10%. Он в шутку предположил, что некоторые из этих 10% проявляют мазохизм.
В воскресенье партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев.
Мерц привез на Украину новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.
Почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Фридриха Мерца.