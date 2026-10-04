Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Мужчина на мопеде погиб после атаки дрона ВСУ в Курской области
В Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины погиб 64-летний местный житель, передвигавшийся на мопеде около реки Сейм.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о трагическом инциденте в регионе в «Макс». По словам главы региона, вражеский беспилотник нанес удар по местному жителю.
«По предварительной информации, вражеский дрон атаковал мужчину на мопеде в селе Званном около реки Сейм. В результате удара 64-летний местный житель погиб», – написал Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября один мирный житель погиб при обстрелах Курской области.
Неделей ранее 37-летний мужчина скончался в результате удара по поселку Глушково. Удар беспилотника по припаркованному автомобилю в Коренево привел к гибели 53-летнего местного жителя.