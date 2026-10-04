Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Болсонару проголосовал на выборах президента Бразилии
Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, выступающий основным соперником действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, проголосовал на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро.
По данным CNN Brasil, в воскресенье в Бразилии стартовали всеобщие выборы, жители страны начали занимать места у дверей избирательных участков еще до их открытия, передает ТАСС.
Кандидат от правой Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару исполнил гражданский долг одним из первых в школе Рио-де-Жанейро. Ожидается, что действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва проголосует позднее в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу штата Сан-Паулу.
Согласно последним социологическим опросам, Лула да Силва опережает Болсонару на два-три процентных пункта, что с учетом статистической погрешности означает фактическое равенство сил. Граждане выбирают президента, губернаторов, сенаторов и депутатов, голосование завершится в 23:00 по московскому времени. Второй тур в случае необходимости состоится 25 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лула да Силва опередил конкурента по популярности перед голосованием.
В пятницу президент Бразилии рассказал о планах дожить до 120 лет.
В прошлом месяце Лула да Силва обвинил США в попытке колонизировать страну через выборы.