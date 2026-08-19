  • Новость часаРоссийские войска освободили Водянское в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл
    Экс-министр обороны Украины Федоров заявил о кризисе власти и призвал к выборам
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    «Герани» поразили два судна с грузом для ВСУ в Черном море
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    26 комментариев
    19 августа 2026, 11:35 • Новости дня

    Дмитриев заявил о молчании Запада о коррупции на Украине

    Дмитриев: Западные доноры хранят молчание о коррупции на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на отсутствие реакции западных стран на коррупционные скандалы в Киеве.

    «Западные доноры хранят молчание по поводу коррупции на Украине», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне недавних сообщений Национального антикоррупционного бюро Украины, подчеркнувших масштаб проблемы внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на нежелание западной прессы замечать коррупционные преступления в окружении Владимира Зеленского.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер не получил ни одного вопроса о масштабных хищениях.

    Ранее спецпредставитель президента России обратил внимание на молчание Белого дома в связи со скандалом в энергетической сфере на Украине.

    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

    Комментарии (4)
    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

    Комментарии (5)
    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.

    Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.

    Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.

    В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.

    Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 21:49 • Новости дня
    Выехавшим за рубеж украинским пенсионерам решили перестать выплачивать пособия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским пенсионерам, выехавшим за рубеж, решили перестать выплачивать социальные пособия, сообщили в силовых структурах.

    «Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», – уточнил источник, передает РИА «Новости».

    Официальной причиной такого решения называют отсутствие необходимых межгосударственных соглашений. Однако в действительности государство идет на этот шаг из-за тотального дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года многие украинские пенсионеры-переселенцы столкнулись с прекращением выплат.

    Ранее Пенсионный фонд Украины отказался платить пенсии почти 300 тыс. внутренне перемещенных лиц из-за непрохождения физической идентификации.

    В прошлом году Всемирный банк отметил падение реальных заработков наиболее уязвимых украинских домохозяйств более чем на 30%.

    Комментарии (2)
    18 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки

    Tекст: Вера Басилая

    Украина «достигла потолка» международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Кулеба заявил, что Украина исчерпала возможности для увеличения международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, передает ТАСС.

    «С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмется больше», – заявил экс-министр в интервью одному из YouTube-каналов. Он пояснил, что текущая поддержка и так носит беспрецедентный характер, продолжаясь уже пять лет и исчисляется десятками миллиардов долларов и евро.

    Политическая турбулентность и экономические проблемы в Европе, а также отсутствие у США желания финансировать Киев ограничивают дальнейшую помощь, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо крайне внимательно оценивать перспективы внешней поддержки. Кроме того, Кулеба предупредил о нарастающем недовольстве внутри страны, прогнозируя, что зимой гнев общества достигнет максимума.

    Весной прошлого года бывший глава украинского МИД указал на отсутствие надежной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики грозят пропастью в финансовой политике.

    Комментарии (4)
    19 августа 2026, 00:16 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

    «Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны», – сказал Федоров в видеообращении.

    По словам Федорова, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда им неясно, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что на Украине, по его оценке, сложился системный кризис управления, при котором старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

    Федоров также отметил, что выборы, на его взгляд, означают не только голосование бюллетенями, но и момент подотчетности власти гражданам. Он пояснил, что в демократическом государстве власть должна приходить к обществу с отчетом о сделанном и получать подтверждение доверия, в отличие от системы, где сама власть решает, когда ее можно оценивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение Федорова спровоцировало один из самых мощных внутриполитических кризисов на Украине и волну протестов.

    Сообщалось, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента страны.

    Комментарии (6)
    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

    Комментарии (6)
    18 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    МИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
    МИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политическая поддержка западных стран толкает киевские власти на опасные авантюры, угрожающие глобальной ядерной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Постоянная поддержка со стороны западных государств провоцирует Киев на создание угроз ядерной безопасности, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что подобные действия могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

    «Все это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде», – заявила дипломат. Она добавила, что украинские власти превращают руководство международных организаций в мишень.

    Ранее Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По данным министерства, Киев прямо пригрозил, что не гарантирует безопасность главы организации при его проезде через российскую территорию. При этом Россия заранее согласовала все детали поездки и предоставила необходимые гарантии.

    Министерство иностранных дел России предупредило о риске масштабной радиационной катастрофы на Запорожской АЭС.

    Мария Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отсутствие прямого осуждения киевского режима.

    В Кремле назвали террористическую активность Украины вокруг ядерного объекта крайне опасной.

    Комментарии (7)
    18 августа 2026, 17:29 • Новости дня
    В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине по линии фронта

    Ушаков заявил о невозможности заморозки СВО по линии фронта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии соприкосновения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Позиция Москвы по ситуации на Украине не допускает заморозки конфликта по линии фронта, заявил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Вы знаете нашу позицию, она исключает это», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопрос о возможности остановки боевых действий на текущих позициях сторон.

    Ранее российские власти неоднократно подтверждали готовность к мирному урегулированию. При этом подчеркивалось, что речь должна идти о прочном мире, а не о временной паузе. По словам президента России Владимира Путина, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров также исключил возможность остановки конфликта без долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Минобороны Украины
    Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Минобороны Украины
    @ ssu.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны страны. Об этом свидетельствуют материалы обсуждения кандидата с парламентскими фракциями, опубликованные депутатом Ярославом Железняком.

    Кроме того, на пост министра иностранных дел предложен Андрей Сибига. В настоящее время оба кандидата исполняют обязанности руководителей соответствующих ведомств, однако формально их кандидатуры еще не внесены в Верховную раду, передает ТАСС.

    Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что Андрей Сибига имеет высокие шансы получить необходимую поддержку депутатов для утверждения в должности.

    При этом перспективы Евгения Хмары оцениваются с осторожностью. Ожидается, что голосование по обоим кандидатам состоится 19 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности главы военного ведомства.

    На следующий день украинский кабмин назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности руководителя министерства иностранных дел.

    У здания Верховной рады в Киеве прошел митинг против отставки предыдущего министра обороны Михаила Федорова.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массовых протестов, спровоцированных его отставкой, экс-глава Минобороны Михаил Федоров потребовал провести на Украине выборы президента вопреки военному положению.

    Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров потребовал провести президентские выборы на фоне спецоперации, передает Politico.

    Напряжение вокруг Владимира Зеленского возросло после недавних перестановок в правительстве, в результате которых популярный политик лишился своего поста.

    «Люди не могут бесконечно жить в состоянии, когда они не понимают, почему принимаются те или иные решения», – заявил Федоров в видеообращении, комментируя кадровые изменения. Он добавил, что украинцы имеют право на правду и должны сами выбирать власть.

    Организация выборов в нынешних условиях будет сложной задачей из-за действующего военного положения, введенного в феврале 2022 года. Конституция Украины запрещает голосование в этот период. Федоров подчеркнул необходимость обеспечения избирательных прав для военных, граждан за рубежом и жителей прифронтовых зон.

    Зеленский, избранный в 2019 году, сталкивается с давлением со стороны международных лидеров, призывающих к выборам. Однако он настаивает на невозможности их проведения во время боевых действий. Популярность президента начала снижаться на фоне обвинений в коррупции и вопросов к прозрачности его администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

    Украинское издание «Страна» заявило об угрозе открытия «внутреннего фронта» для Владимира Зеленского.

    Увольнение чиновника месяцем ранее спровоцировало мощный внутриполитический кризис с массовыми протестами.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

    Комментарии (10)
    18 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.

    В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.

    Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе.  В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.

    В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.

    Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 09:24 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз в Черном море и склад ГСМ в Черноморске
    ВС России поразили сухогруз в Черном море и склад ГСМ в Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, в ходе последнего удара поражены порт Черноморска и сухогруз в Черном море.

    Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз с имуществом военного назначения, сообщило Министерство обороны в Max.

    На следующий день, 19 августа, в порту Черноморска атаке подверглись резервуары с горюче-смазочными материалами.

    16 августа российские войска поразили три сухогруза и два танкера в порту Одессы. Двумя днями ранее военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в этом же городе.

    В конце прошлого месяца армия России нанесла прицельные удары по двум транспортным кораблям на переходе морем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну
    Эсминец США сломался в Тихом океане
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в МЧС
    Назван самый сложный школьный предмет для младших классов

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

    Перейти в раздел

    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл

    Одним из последствий рекордной жары, мучающей Францию, стало обострение социальных противоречий. Пока одни граждане гибнут от тепловых ударов и пожаров, другие демонстрируют, что их проблемы простого народа не касаются. Но поведение президента Эммануэля Макрона вообще никого не оставило равнодушным. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

      13 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

      26 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации