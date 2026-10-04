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Внук де Голля пожелал будущему лидеру Франции качеств Путина
Внук де Голля пожелал Франции президента с качествами Путина
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что будущему французскому лидеру необходимы качества президента России Владимира Путина.
Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил надежду, что следующий глава государства будет похож на российского лидера. «Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина», – заявил де Голль, передает РИА «Новости».
По словам общественного деятеля, значительная часть населения разделяет его позицию. Де Голль отметил, что граждане устали от некомпетентности и лживости действующих властей. Он подчеркнул, что французский народ не следует отождествлять с правительством, поскольку нынешнее руководство страны поддерживает менее 20% жителей.
Ранее Пьер де Голль захотел получить гражданство России.
В прошлом месяце де Голль заявил о провале попыток западных стран изолировать Москву.
В августе внук французского лидера указал на необходимость вступления Франции в БРИКС.