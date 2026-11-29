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В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В украинских Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Взрыв в Сумах произошел на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумском районе в настоящее время звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Полтаве на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. В
тот же день очередные взрывы прогремели в Киеве.
В пятницу взрывы прозвучали в городе Чернигове на севере Украины.