В украинских Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Tекст: Мария Иванова

Взрыв в Сумах произошел на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумском районе в настоящее время звучит сигнал воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Полтаве на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. В

тот же день очередные взрывы прогремели в Киеве.

В пятницу взрывы прозвучали в городе Чернигове на севере Украины.