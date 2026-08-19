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    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл
    Экс-министр обороны Украины Федоров заявил о кризисе власти и призвал к выборам
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    «Герани» поразили два судна с грузом для ВСУ в Черном море
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    26 комментариев
    19 августа 2026, 11:29 • Новости дня

    Военнослужащих МЧС решили наделить правом на применение силы и оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительственная комиссия одобрила законопроект, наделяющий спасательные формирования полномочиями использовать физическую силу и спецсредства для защиты жизней при выполнении служебных задач.

    Инициативу о расширении прав спасателей поддержали в кабинете министров при условии доработки документа, пишут «Ведомости».

    Соответствующие изменения планируется внести в закон о гражданской обороне. Новые меры позволят применять силу, если мирные способы урегулирования ситуации не приносят результата.

    Соавтор документа Анатолий Выборный пояснил необходимость принятия подобных нововведений. «Законопроект должен обеспечить безопасность граждан и защиту сотрудников МЧС при выполнении служебных задач», – заявил депутат.

    Он добавил, что вооруженное сопровождение критически важно при разминировании или доставке гуманитарной помощи в зоне спецоперации.

    Документ строго регламентирует порядок действий военнослужащих. Перед выстрелом спасатель обязан предупредить нарушителя, за исключением случаев внезапного нападения с применением техники. Стрелять на поражение в женщин, инвалидов и несовершеннолетних запрещено, если они не участвуют в групповом вооруженном нападении.

    В правительстве предложили дополнительно уточнить перечень охраняемых объектов и техники. Власти также рекомендовали обязать сотрудников минимизировать возможный ущерб при силовом вмешательстве, опираясь на аналогичные нормы для полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года спасатели получили законное право уничтожать вражеские беспилотники из стрелкового оружия.

    Глава МЧС Александр Куренков анонсировал создание единой системы подготовки пиротехнических расчетов.

    Вскоре после этого парламент одобрил закон о праве инкассаторов и охраны банков отражать атаки дронов.

    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

    В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

    Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

    Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета

    Сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи

    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные неполадки в российском сегменте интернета возникли из-за проблем с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте, сообщил доменный регистратор «Рег.ру».

    В «Рег.ру» сообщили, что причиной неполадок в работе российского сегмента интернета стали перебои в подаче электроэнергии на крупном узле связи, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру». Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», – пояснили представители доменного регистратора.

    Накануне масштабное отключение электроэнергии в Новосибирске вызвало крупный сбой в работе сервисов компании «Ростелеком».

    В начале августа пользователи по всей стране зафиксировали проблемы с доступом к популярным маркетплейсам и банковским приложениям.

    Весной жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи и государственных порталов.

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    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

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    18 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

    Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    @ kstu.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе строительных работ на территории казанского вуза рабочие раскопали немецкий танк времен Великой Отечественной войны, который ранее использовался как бронеяма.

    Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

    «Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

    Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

    В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

    Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    18 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме за коррупцию и злоупотребление служебным положением, обязался после освобождения освободить Абхазию от абхазов «всеми необходимыми способами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем посте в социальных сетях Саакашвили, в частности, говорит, что «категорически против романтизации абхазского общества».

    «До сих пор общество Абхазии проникнуто идеологией фашистского типа по отношению к другим народам, и это касается не только грузин, поэтому у меня нет (к абхазам) никаких симпатий», – заявил он.

    По его словам, «абхазы беспомощны развивать территории, на которых засели».

    «Одичавшие группы людей напрасно занимают эти золотые земли, – заявил Саакашвили. – Я намерен вместе с другими патриотами вернуть Абхазию под грузинский контроль, а если это кому-то не нравится, пусть переселяется в другие страны».

    «Мы восстановим контроль (над Абхазией) всеми необходимыми способами. В Сухуме должна быть столица Грузии, близко к Европе и Украине», – отметил экс-президент Грузии.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Ника Гварамия предложил вообще избавиться от Абхазии как от «исторической травмы», вызвав критику властей Грузии.

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    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 07:42 • Новости дня
    Медведь утащил в лес и растерзал 29-летнюю туристку на Алтае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Республике Алтай дикий медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил ее, сообщил источник в экстренных службах.

    «Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал», – сказал собеседник, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инцидент произошел в селе Артыбаш. Местные жители пытались помочь, но животное бросалось на них, и никто ничего не смог сделать. Девушка скончалась.

    Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении агрессивного животного. В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее медведь насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке хищник атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

    Спустя несколько дней охотники застрелили вернувшегося на место происшествия старого зверя.

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    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    18 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС за время конфликта.

    «МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06.00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что агентство также получило информацию об атаках в промышленной зоне станции. Информации о повреждениях, угрожающих ядерной безопасности, не поступало. Рафаэль Гросси призвал ответственных командиров немедленно прекратить подобные действия, создающие серьезные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

    До этого руководитель международной организации исключил возможность вооруженного воздействия на любые ядерные объекты.

    Ранее украинский беспилотник ранил троих восстанавливавших станцию специалистов Росатома.

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    18 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.

    Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.

    Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.

    В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.

    Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.

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