Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Додик объявил о победе своих соратников на выборах в Республике Сербской и БиГ
Додик: На выборах в БиГ побеждают Минич и Цвиянович
Лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине: Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, Желька Цвиянович – на выборах члена президиума БиГ от сербов.
Председатель ЦИК Йован Калаба на брифинге привел предварительные итоги обработки примерно 80% бюллетеней: «Саво Минич из СНСД получает 202245 голосов, Бранко Блануша из Сербской демократической партии (СДС) – 160936… Кандидат на пост сербского члена президиума БиГ Желька Цвиянович получает 213 812 голосов, Маринко Божович из СДС получает 102877 голосов».
Среди кандидатов на место члена президиума БиГ от бошняков лидирует занимающий сейчас этот пост Денис Бечирович с 164369 голосами, его ближайший конкурент Бакир Изетбегович набирает 148036 голосов. У боснийских хорватов впереди Дарьяна Филипович, которую поддерживают власти Хорватии, с 92 854 голосами, Славенко Ковачеич отстает с 55475 голосами, передает РИА «Новости».
Додик провозгласил победу партии на всех уровнях, поблагодарил всех, кто был с ней, и отметил, что через партийные собрания прошли более 120 тыс. человек. По словам политика, результат схож с тем, который партия получила 20 лет назад.
Граждане БиГ выбирали кандидатов в трехсоставной президиум БиГ, палату представителей парламентской ассамблеи БиГ, палату представителей Федерации БиГ, Народную скупщину Республики Сербской, президента и вице-президента Республики Сербской, а также в десяти муниципальных собраниях Федерации БиГ.
На 518 постов претендуют более 7 тыс. кандидатов, правом голоса обладают 3,4 млн граждан. Голосование шло с 07.00 (08.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) примерно на 5,5 тыс. участков, включая 385 мобильных избирательных урн, участки работали в 20 диппредставительствах БиГ в 13 государствах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Боснии накануне выборов этнические группы объединились благодаря обещаниям США инвестировать в страну 2,3 млрд долларов и на фоне сближения с Вашингтоном.
Во вторник президент России Владимир Путин пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.