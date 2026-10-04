Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Обещания Трампа объединили Боснию накануне выборов
Bloomberg: Обещания Трампа инвестировать 2,3 млрд долларов сплотили Боснию перед выборами
В Боснии накануне выборов этнические группы объединились благодаря обещаниям США инвестировать в страну 2,3 млрд долларов и на фоне сближения с Вашингтоном.
Этнические группы Боснии накануне выборов объединились благодаря перспективам инвестиций со стороны США. Штаты пообещали выделить 2,3 млрд долларов, а компания, связанная с американским президентом Дональдом Трампом, планирует вложиться в энергетическую инфраструктуру, пишет Bloomberg.
Босния стала отдаляться от вступления в Евросоюз и сближаться с США, а поддержка членства в ЕС продолжает снижаться. Компании, связанные с окружением Трампа, планируют инвестиции в газопроводы, электростанции и аэропорты в Федерации Боснии и Герцеговины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с лидерами Республики Сербской и пожелал им победы на выборах. В июле Милорад Додик пообещал сохранить партнерство с Россией после выборов. В мае Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории.