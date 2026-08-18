Сотрудники ЗАЭС пострадали при атаке дрона ВСУ на остановку в Энергодаре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные совершили целенаправленную атаку на остановку служебного транспорта в Энергодаре. «ВСУ нанесли целенаправленный удар по остановке служебного транспорта в Энергодаре. В этот момент сотрудники Запорожской АЭС находились там и ожидали автобус, который должен был доставить их на рабочую смену», – заявили в пресс-службе станции.

В результате инцидента пострадали 17 человек, среди которых большинство – работники Запорожской АЭС. Один атомщик погиб, трое раненых находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Представители станции подчеркнули, что атакованные люди не участвовали в боевых действиях, а направлялись на работу для обеспечения безопасности ядерного объекта. По их словам, действия Киева в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных граждан и безопасность огромной территории вокруг станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинский беспилотник нанес смертельный удар по служебному автомобилю с главным инженером Запорожской АЭС.

Несколькими днями ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаке дрона на автобусную остановку в Энергодаре. А в июне жертвой налета вражеских беспилотников на город стал еще один сотрудник атомной станции.