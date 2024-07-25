Небензя: Запад уже не может игнорировать коррупцию на Украине

Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34

Экс-разведчик Червинский заявил, что группу по «угону» российского Су-34 создал Залужный

Tекст: Вера Басилая

В июле 2022 года сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот перегнал Су-34 на Украину. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолет. В результате российской атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, 17 военных были ранены, полностью уничтожены два боевых истребителя, значительно повреждены взлетная полоса и другая техника, а также здания.

Украинские СМИ сообщили, что операцию по вербовке летчика якобы организовал полковник Роман Червинский, который служил в Силах специальных операций (ССО) ВСУ. По версии следствия, операция проводилась «без согласия соответствующих госорганов».

Червинский заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а операцию координировали руководители обоих ведомств. Кроме того, приказ о создании группы, в которую вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал бывший тогда главком ВСУ Валерий Залужный, пишет RT со ссылкой на показания экс-разведчика и материалы дела.

По словам Червинского, он лично видел эти документы и хранил их в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.

Согласно показаниям Червинского, в группе не было старшего, каждый действовал на своем направлении. К нему обратился старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, он дал ему электронный кошелек, куда Червинский перевел около 6–8 тыс. долларов.

Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. По его словам, замглавы СБУ Анатолий Сандурский подтвердил, что спецслужбы готовят не одну подобную операцию.

Эту же информацию бывшему полковнику дал тогдашний начальник ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Заяц, который «получал ежедневно доклады по данной операции, знал о контактах с тремя пилотами ВКС РФ».

На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного летчика. По его словам, сотрудники СБУ из рабочей группы проверяли личную информацию о кандидатах, а также контролировали их интернет-трафик и трафик их жен и ближайших родственников. Российскому летчику предлагалось вознаграждение за предательство, а также было обещано перевезти всю семью в Евросоюз и европейские паспорта.

Червинский на допросе несколько раз заявил, что якобы предупреждал коллег о вероятных провалах, но в то же время занимался параллельно своими делами.

Напомним, Червинского отпустили из СИЗО под залог, который за него внес бывший президент Украины Петр Порошенко, и поместили под домашний арест.

Между тем The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel назвали экс-полковника ВСУ координатором атак на газопроводы систем «Северный поток» в 2022 году, сам Червинский заявил, что такие сведения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.