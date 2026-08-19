Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры посадки в автобус военнослужащих, которые благополучно вернулись на родину после нахождения на подконтрольной киевским властям территории.
Министерство обороны России в среду в Max распространило видеозапись с бойцами, возвращенными с подконтрольной Киеву территории.
На опубликованных кадрах видно, как освобожденные военнослужащие заходят в пассажирский транспорт и занимают свои места.
«Ура, ура, ура!» – кричат военные в автобусе.
Об успешном возвращении российских бойцов на родину профильное ведомство официально сообщило в среду, подчеркнув важность проведения подобных гуманитарных операций.
Ранее Минобороны вернуло из украинского плена территории 103 военнослужащих. Также российская сторона обменялась с украинской списками пропавших без вести солдат.
В конце июня Россия освободила из украинского плена 160 бойцов.
Смотрите кадры с освобожденными российскими бойцами в Мах.