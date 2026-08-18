Взятие Красноподолья в ДНР осложнило положение украинских войск возле Доброполья

Tекст: Ольга Иванова

Успешную операцию провели бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

Взятие населенного пункта позволило приблизиться к Доброполью на расстояние всего трех километров.

В оборонном ведомстве подчеркнули стратегическую значимость этого успеха. «Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении», – говорится в официальном заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

В конце июля Министерство обороны освободило расположенное недалеко от Доброполья село Красный Кут.

В июне президент России Владимир Путин заявил о приближении подразделений российской армии вплотную к Доброполью.