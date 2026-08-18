Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Взятие Красноподолья в ДНР осложнило положение украинских войск возле Доброполья
Переход населенного пункта Красноподолья под контроль российской армии обеспечил прямой выход к крупному узлу обороны противника, расположенному всего в трех километрах.
Успешную операцию провели бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».
Взятие населенного пункта позволило приблизиться к Доброполью на расстояние всего трех километров.
В оборонном ведомстве подчеркнули стратегическую значимость этого успеха. «Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении», – говорится в официальном заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).
В конце июля Министерство обороны освободило расположенное недалеко от Доброполья село Красный Кут.
В июне президент России Владимир Путин заявил о приближении подразделений российской армии вплотную к Доброполью.