Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?4 комментария
Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
Новак заявил о скором завершении ремонта на ряде российских НПЗ
Правительство ожидает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после перерыва. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», – сказал Новак «Вестям».
По словам вице-премьера, руководство страны внимательно следит за обстановкой на рынке бензина и активно решает региональные проблемы с горючим. Дополнительной мерой стабилизации стал начавшийся импорт топлива.
Накануне Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем. Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до конца года.
Ранее российский топливный рынок частично стабилизировался после вмешательства кабинета министров.