В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
«Коммерсантъ»: Власти повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
Власти России резко повысили приоритет перевозки зерна по железной дороге, переведя его в третью категорию очередности для стимулирования экспорта.
Зерно будет транспортироваться в порядке третьей категории очередности, опережая большинство других грузов, как груз, перевозящийся на основании указов, распоряжений и поручений президента, пишет «Коммерсантъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что в связи с ситуацией по коммерческому судоходству в Черном море президент поручал Минсельхозу совместно с другими ведомствами проработать альтернативные маршруты доставки отечественного зерна на мировые рынки.
С 1 октября очередность введена на Северо-Западном направлении, куда грузы массово переориентировались после блокировки экспортных каналов на Черном море. По данным источников, среднесуточная погрузка сельскохозяйственных грузов на Октябрьскую железную дорогу в сентябре выросла на 465%.
При этом эксперты предупреждают о перегруженности припортовых станций на Балтике и недостатке мощностей для хранения зерна. В 2025 году все терминалы Северо-Запада обработали лишь 1,74 млн тонн зерновых грузов, тогда как порт Новороссийск – 18,8 млн тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении железной дороги к портам Северо-Запада.
В прошлом месяце правительство выделило 10 млрд рублей на вывоз урожая зерновых по железной дороге.
Кабмин обнулил экспортные пошлины на зерновые.