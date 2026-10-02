  • Новость часаМишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    Освобождены харьковские Грачевка и Сердобино, сумская Малая Рыбица
    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 14:33 • Новости дня

    Мишустин заявил о расширении железной дороги к портам Северо-Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал развитие нового железнодорожного маршрута, который соединит Псковскую и Ленинградскую области с морскими гаванями Северо-Запада страны.

    Государства Евразийского экономического союза договорились увеличить число приоритетных инфраструктурных инициатив, передает ТАСС.

    На заседании профильного межправительственного совета стороны одобрили модернизацию важного транспортного коридора.

    «Мы приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в этой сфере, в том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее – до морских портов на Северо-Западе России», – сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава кабинета министров также отметил необходимость оперативного внедрения электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Подобный комплексный подход позволит нарастить пропускную способность существующих путей и увеличить общие объемы грузоперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами по ЕАЭС открыл заседание межправительственного совета в Минске.

    Ранее эксперты предложили синхронизировать развитие морских портов и железнодорожной инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин в прошлом году анонсировал масштабную модернизацию подходов к морским терминалам.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    1 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин назвал причины распада Советского Союза

    Путин объяснил распад СССР ошибками руководства и слепым доверием Западу

    Путин назвал причины распада Советского Союза
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин назвал распад Советского Союза результатом накопившегося внутреннего дисбаланса и недальновидности тогдашнего руководства страны.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия» назвал распад СССР следствием недальновидности советского руководства. По его словам, это произошло из-за внутреннего дисбаланса и ошибок, допущенных несколькими поколениями лидеров страны, передает РИА «Новости».

    «Распад СССР – результат сочетания накопившегося внутреннего дисбаланса, прежде всего об этом надо говорить, это правда, так и есть, именно внутреннего дисбаланса, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что безоговорочное доверие позднесоветских лидеров Западу сыграло злую шутку с Советским Союзом. Уверенность в возможности соглашений с Европой и вера на слово оказались ошибочными.

    «Слепое доверие (позднесоветских лидеров) западным партнерам, уверенность в возможности неких «джентльменских соглашений», когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться – вот, что сыграло тоже злую шутку с СССР», – отметил Путин.

    Крушение государственного устройства 35 лет назад стало трагедией для десятков миллионов людей, которые внезапно оказались за границей, подчеркнул президент.

    «Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», – сказал Путин.

    Кроме того, российский лидер указал, что Запад пытался доразвалить саму Российскую Федерацию. Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западной цивилизации, зарубежные партнеры стремились к изоляции и ослаблению страны.

    «И несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние – попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – резюмировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления президента России на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Выступая на форуме, Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества. Также президент обозначил сохранение внутреннего порядка как одну из основных задач для любых государств.


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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 01:13 • Новости дня
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России в случае конфликта

    Полковник Бергквист: Швеция в случае конфликта может нанести удары вглубь России

    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России в случае конфликта
    @ Tuomo Salonen/SIM/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    В случае конфликта с Россией Военно-воздушные силы Швеции не будут ограничиваться оборонительными действиями и готовятся наносить удары глубоко за линией фронта, заявил глава Шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист.

    «Нападение должно дорого обойтись», – заявил Бергквист, пояснив, что стратегия ВВС направлена не на превентивные удары, а на сдерживание.

    По его словам, потенциальный противник должен понимать, что боевые действия не ограничатся шведской территорией, пишет T-online со ссылкой на Aftonbladet.

    Центр входит в ВВС Швеции и расположен на авиабазе Мальмен в районе Мальмслетт вблизи города Линчепинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

    Летом Стокгольм заявил о планах России проверить сплоченность НАТО.

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    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

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    2 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве и электроподстанцию в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате ночных ударов дронов в Киеве был поражен мост, который обеспечивал переброску войск и доставку военных грузов украинской группировке на Донбассе. В Киевской области атакована электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка. Она отвечала за переток и распределение электроэнергии для военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, в Одесской области нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе. В среду Вооруженные силы России ударили по электроподстанциям в Киевской области. В воскресенье российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Килия, дата-центру и сухогрузу ВСУ.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Зеленский объявил о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский заявил о первом применении в боевых условиях украинской баллистической ракеты FP-7.

    Украина утверждает, что впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Зеленский сообщил об этом в соцсетях, отметив, что за этим последует серийное производство, пишет TWZ.

    При этом украинские власти не раскрыли никаких подробностей: ни цель, ни место, ни количество использованных ракет. Сообщается, что ракета разработана украинской оборонной компанией Fire Point, дальность ее полета составляет около 250 км, а боевая часть весит 150 кг.

    Ракета оптимизирована для ударов по логистическим узлам, системам ПВО и базам беспилотников. По данным компании-разработчика, FP-7 является более короткодействующим дополнением к американским ракетам ATACMS.

    Компания Fire Point также разрабатывает более крупную ракету FP-9 с заявленной дальностью около 850 км и ракету-перехватчик FP-7.X для европейского проекта систем ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский признал проблему с производством оружия из-за нехватки денег. В августе он заявлял, что на Западе не хотят производства баллистических ракет на Украине. В начале года Украина объявляла о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км.

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    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

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    2 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    @ Видео центра БПС «Варяг»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по Южному мосту в Киеве в ночь на 2 октября, следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

    «Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место», – сообщил Кличко в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уже несколько раз за последние дни наносили удары по Южному мосту через Днепр.

    В связи с атаками власти Киева несколько раз останавливали автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    1 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Главком Клаэссон: Швеция может быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм
    @ TT News Agency/Karl Melander/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Острову Готланд потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон.

    Правительство Швеции строит на острове Готланд в Балтийском море новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    «Дни, которые можно пересчитать по пальцам одной руки», – сказал Клаэссон, отвечая на вопрос о необходимом времени для развертывания на острове военных сил.

    Журнал уточняет, что Стокгольм продолжает работу над укреплением гарнизона на Готланде, однако наступательные вооружения на острове пока не размещались.

    Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Санкт-Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам. После окончания Холодной войны Швеция полностью демилитаризовала остров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд.

    В феврале посол России Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции.

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    2 октября 2026, 02:52 • Новости дня
    WKRN: Выжившая после провала казни в США Пайк находится в критическом состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренная к смертной казни в штате Теннесси Криста Гейл Пайк находится в критическом состоянии после того, как выжила после неудачной процедуры смертельной инъекции, сообщают ее адвокаты.

    По словам адвокатов, исполнители казни в течение часа пытались поставить женщине капельницу. Юристы насчитали не менее семи следов от игл только на ее левой руке, причем одна из игл оказалась погнута.

    В какой-то момент Пайк сама начала подсказывать команде, куда вводить иглу, поскольку те не могли найти вену, сообщает WKRN.

    Защита отметила, что сейчас пациентке оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси.

    Власти штата отменили казни на этот год после провала смертельной инъекции.

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    2 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Установлена личность застрелившего полицейского в Подмосковье

    Убившим полицейского в Подмосковье оказался не судимый ранее россиянин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, застреливший полицейского Павла Шевякова в подмосковном Наро-Фоминске, оказался 31-летним гражданином России без судимостей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убитый злоумышленник был зарегистрирован в Свердловской области, сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник полиции погиб в Подмосковье в ходе задержания организаторов нарколаборатории.

    Летом суд вынес приговор по делу об убийстве полицейского в Архангельской области.

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