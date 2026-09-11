АдГ подала заявление в полицию на канцлера Германии Мерца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фракция АдГ в Бундестаге подала заявление в полицию на канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

Поводом стало его выступление в парламенте 9 сентября, где он фактически приравнял продвигаемую партией концепцию «ремиграции» к «этническим чисткам».

«Мы подали заявление на Мерца в связи с оскорблением клеветнического характера», – говорится в сообщении фракции в социальных сетях.

Парламентский секретарь АдГ Штефан Бранднер отметил, что канцлер перешел черту и его действия должны повлечь уголовные последствия. Он назвал высказывания Мерца безосновательными и отвратительными, добавив, что они направлены на то, чтобы опорочить фракцию и ее членов.

Бранднер также подчеркнул, что партия действует строго в рамках конституции. В АдГ настаивают, что под термином «ремиграция» они понимают исключительно законное возвращение иностранцев на родину.

Согласно программе партии, это касается немедленной депортации нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище, и не затрагивает добропорядочных граждан иностранного происхождения.

Партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

Мерц называл итоги голосования худшим поражением своей партии за многие годы.

Вскоре после выборов в Бундестаге вспыхнула жесткая перепалка между главой правительства и сопредседателем АдГ Алисой Вайдель.