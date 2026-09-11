Axios: Трамп отказался наносить удары по хуситам по просьбе Саудовской Аравии

Tекст: Игорь Иножарский

По данным двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, в четверг Мухаммед бин Салман дважды разговаривал с Дональдом Трампом и призывал его отдать приказ о нанесении ударов по хуситам. Поводом стало продвижение поддерживаемых Ираном сил к важному для мировой торговли и саудовского экспорта нефти узкому участку в Красном море. Американская администрация дала понять, что пока не планирует прямое вмешательство против хуситов.

Сообщается, что на фоне захвата хуситами стратегического прибрежного города в Йемене, приближающего их к проливу Баб‑эль‑Мандеб, в четверг резко выросли мировые цены на нефть. На этом фоне в США усилилась обеспокоенность быстрым обострением боев в Йемене, Вашингтон наращивает поддержку Саудовской Аравии, стараясь при этом избегать прямого военного участия. Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер в четверг прибыл в королевство для срочных координационных встреч.

Axios напоминает, что противостояние между Саудовской Аравией и хуситами обострилось в июле после того, как Эр‑Рияд не позволил иранскому самолету с высокопоставленными представителями хуситов, возвращавшимися с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, приземлиться в Сане. Тогда наследный принц просил Трампа лишь о политической поддержке удара по аэропорту Саны и подчеркивал, что саудовские силы не нуждаются в американской военной помощи; президент США эту поддержку предоставил.

После этого хуситы ответили атаками на саудовские танкеры в Красном море и расширили удары на объекты энергетической инфраструктуры королевства. В ответ Саудовская Аравия и ее йеменские союзники нанесли авиаудары и начали наземные операции против хуситских позиций. Однако по мере усиления боев, по данным Axios, Эр‑Рияд стал запрашивать все более широкий спектр поддержки США, хотя ранее заявлял, что способен справиться с противником самостоятельно.

Источники издания сообщают, что военные и гражданские представители США в последние недели подчеркивали саудовской стороне установку Трампа сосредоточить американские силы на сдерживании Ирана и контроле пролива Ормуз, избегая открытия нового фронта. В четверг, когда хуситы наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские силы отступали, наследный принц сначала доложил Трампу об ухудшении обстановки, а спустя несколько часов вновь позвонил с просьбой о нанесении ударов. Президент отказался, но согласился предоставить разведданные и данные для целеуказания; при этом около 200 американских военных уже находятся в королевстве и оказывают небоевую поддержку. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что приоритет США заключается в обеспечении свободы судоходства в Красном море при передаче ведущей роли в урегулировании региональным партнерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хуситы ударили дронами по заводу Aramco. На фоне обострения обстановки в Красном море Эр-Рияд создал международное объединение для защиты судоходства, в морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран. Ранее Вашингтон уже обещал жесткий ответ на эскалацию, когда Трамп пригрозил хуситам ответом США при угрозе Саудовской Аравии.