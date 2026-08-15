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Хуситы ударили дронами по заводу Aramco в Саудовской Аравии
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в районе Джизана на юге Саудовской Аравии, сообщает подконтрольное движению агентство SABA.
Со ссылкой на военный источник SABA сообщает, что по объекту были запущены два беспилотника, при этом «попадание было точным».
Подчеркивается, что удар стал ответом на нарушение Саудовской Аравией воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. Военный источник добавил, что силы хуситов намерены и дальше отвечать на любые, как он выразился, нарушения суверенитета Йемена и нападения на страну, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» ранее также атаковало беспилотником нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане.
В июле Saudi Aramco временно приостановила работу крупного нефтеперерабатывающего завода в Джидде из-за повреждений от удара хуситов.
В начале августа хуситы нанесли удар беспилотником по аэропорту города Наджран на юге Саудовской Аравии.