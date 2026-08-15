Манджоне признал вину в резонансном убийстве гендиректора UnitedHealthcare в США

Манджоне признал вину в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Томпсона в США

Tекст: Антон Антонов

Луиджи Манджоне признал вину по федеральным обвинениям, передает CNN.

«Я застрелил мистера Томпсона на Манхэттене, и он умер. Я знал, что мои действия незаконны», – заявил обвиняемый в зале суда.

Судебный процесс на уровне штата должен начаться в следующем месяце. Однако после признания вины адвокаты Манджоне подали ходатайство о снятии обвинений в убийстве и незаконном хранении оружия на уровне штата, сославшись на недопустимость двойного наказания за одно преступление.

Ранее подсудимый отрицал вину по обоим делам. Один из защитников отметил, что прокуратура пытается наказать его дважды.

В ходе слушания обвиняемый рассказал, что выдавал себя за инвестора, чтобы получить информацию о конференции UnitedHealthcare в Нью-Йорке в 2024 году. Вынесение приговора по федеральному делу назначено на 18 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская прокуратура запросила для Манджоне смертную казнь по федеральным обвинениям.

Томпсон был убит на Манхэттене 4 декабря по пути на конференцию. Киллер, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде. Следователи обнаружили на месте убийства Томпсона гильзы со специфическими надписями.

Мать подозреваемого общалась с сотрудниками ФБР накануне ареста сына.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы в восторге от убийства в центре Нью-Йорка.

