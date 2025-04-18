Манджоне предъявили федеральные обвинения в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

Манджоне предъявили обвинения в убийстве гендиректора UnitedHealthcare, ему грозит казнь

Tекст: Мария Иванова

Как передает ABC, Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, получил федеральные обвинения по четырем пунктам, включая убийство с применением огнестрельного оружия. Это обвинение может привести к смертной казни, если Манджоне будет признан виновным.

Федеральное большое жюри в Нью-Йорке выдвинуло обвинительное заключение, содержащее два пункта преследования, а также обвинения в преступлениях с использованием огнестрельного оружия и в убийстве огнестрельным оружием. В связи с этим американская прокуратура запросила смертную казнь для Манджоне.

В штате Нью-Йорк смертная казнь была признана неконституционной в 2004 году, однако по федеральному обвинению Манджоне все еще может быть приговорен к высшей мере наказания, если присяжные определят его вину.

Адвокаты Манджоне утверждают, что его задержание было незаконным, а собранные улики, включая образцы ДНК, получены нечестным путем и не должны быть приняты в суде.

Томпсон был убит на Манхэттене 4 декабря по пути на конференцию. Киллер, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде. На месте преступления были найдены гильзы с надписями, которые, как сообщается, могли отсылать к методам страховых компаний.

Напомним, мать Луиджи Манджоне беседовала с ФБР за день до его ареста, когда полиция искала ее сына. Подозреваемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона попал на камеру в хостеле, сняв маску на несколько секунд ради флирта с сотрудницей.

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