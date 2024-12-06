Подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare сняли на камеру из-за флирта

Подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare в Нью-Йорке сняла камера из-за флирта с сотрудницей хостела

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет ABC News, полиция Нью-Йорка получила изображение подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона. Благодаря флирту с сотрудницей хостела, мужчина на секунду снял маску, и камера зафиксировала его лицо. Это произошло в хостеле в Нью-Йорке, при этом женщина на стойке регистрации попросила мужчину улыбнуться, что он и сделал, передает РИА «Новости».

По данным CNN, преступник тщательно спланировал нападение, однако оставил множество улик. Бывший спецагент ФБР Стив Мур выразил удивление, как хорошо было спланировано нападение, но при этом убийца допустил оплошности: «Насколько хорошо было спланировано нападение и как небрежны были действия убийцы: он показал свое лицо, оставил за собой улики».

По его словам, в скором времени будут продвижения в этом деле, поскольку у полиции уже есть фотографии подозреваемого, бутылка воды, с которой можно взять ДНК, и пули, анализ которых даст дополнительную информацию.

Полиция также изучает купленный билет на автобус, предполагая, что подозреваемый мог приехать из Атланты. Как сообщает NBC News, следователи полагают, что стрелок мог прибыть на автобусе Greyhound в прошлом месяце. Власти сотрудничают с компанией для выяснения деталей покупки билета. Кроме того, полиция проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле.

После убийства Томпсона в США и Британии усилились меры безопасности для топ-менеджеров. Как пишет Financial Times, службы безопасности крупных корпораций созвали совещание для оценки рисков. Бывший руководитель служб безопасности Boeing Дейв Комендат рассказал, что многие компании обеспокоены угрозой нападений и усиливают защиту своих сотрудников.

Как заявил руководитель одного из подразделений крупной охранной компании Allied Universal Глен Кучера, к ним поступили сотни звонков от потенциальных и существующих клиентов после убийства Томпсона.

Ранее полиция США сообщила, что убитый в Нью-Йорке Томпсон не пользовался услугами личной охраны, при этом его жена сообщила, что мужу поступали угрозы. Накануне следователи нашли гильзы с надписями на месте убийства главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке. На гильзах были слова: «отвергай», «охраняй», «отрешай». Полицейские ищут улики в вещах подозреваемого.

Напомним, Томпсон был убит в среду утром на Манхэттене по пути на конференцию. Полиция сообщает, что убийца поджидал жертву и несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся на велосипеде.